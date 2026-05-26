ソフトバンクの川瀬晃内野手が26日、頸部（けいぶ）、背部痛のため出場選手登録を抹消された。今季の成績は18試合に出場し打率・162、4打点だった。代わって広瀬隆太内野手（25）が昇格した。ファームでは28試合に出場し、打率・300、2本塁打、15打点をマークしている。