ロックバンドくるりが主催する音楽イベント「京都音楽博覧会2026 in梅小路公園」（10月11〜12日、京都市・梅小路公園芝生広場）の第1弾出演者が26日、発表され、くるり、奥田民生ら7組の出演が分かった。07年の初開催以降、今年で節目の20回目。7組はASIAN KUNG−FU GENERATION、indigo la End、奥田民生、マカロニえんぴつ、宮本浩次、miletと結成30周年を迎える主催のくるり。アーティストの日割りや追加アーティストは今後発表