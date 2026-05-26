昨年の日本プロでツアー初勝利を挙げた福岡県出身のプロゴルファー、清水大成（27）が5月26日、大手旅行会社の阪急交通社（本社・大阪市）とアンバサダー契約を締結した。プロ転向6年目の昨年、メジャー競技で初優勝を果たした清水は、圧倒的な飛距離と精度の高いパッティングパフォーマンスを武器に世界レベルで戦える選手として期待されている。今季もシード選手としてJGTOツアーに参戦中。この契約により同社が展開するゴル