「広島−ロッテ」（２６日、マツダスタジアム）広島・小園海斗内野手（２５）が４月１４日・中日戦以来、今季２度目のスタメン落ちとなった。小園は５月２４日・中日戦でスタメン出場するも、二回の守備から途中交代。新井監督は初回の遊撃での守備に触れ、「ああいうプレーをされるとチーム士気が下がる。きょうだけじゃないので代えた」と言及していた。遊撃には矢野、３番には菊池が入る。スタメンは以下の通り。１番右翼