上白石萌音（28）が26日、都内で、フォトエッセー集「Bite！The World上白石萌音と世界をガブリ！」の取材会を行った。主に東京で世界28の国と地域の料理を食し、2年半にわたる雑誌連載を書籍化した。上白石は「本が大好きなので、自分の名前が載った本が出版されるのはこの上ない喜びです。夢を見ているみたいです」と話した。取材、撮影を振り返り「朝ご飯を抜いて、おなかいっぱい食べて、帰って寝るみたいな、幸せな時間で