25日、娘への暴行の疑いで逮捕・釈放されたプロ野球・巨人の阿部慎之助監督。26日、記者会見を行った阿部監督は涙で謝罪し、監督辞任を発表しました。巨人・阿部慎之助監督（47）：本日はこのような謝罪の場を設けていただきまして、誠にありがとうございます。私の家族のトラブルで多くの野球ファンの方、そしてプロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をかけました。そして、伝統ある巨人軍という監督の名も汚してしまっ