歌手でタレントの堀ちえみ（59）のミニアルバム「月に祈りを」が、27日午前0時からデジタル配信を開始する。2024年（令6）10月の「FUWARI」以来1年7カ月ぶり。7月4日には東京・なかのZERO小ホール、8月9日に大阪・なんばHatchで「堀ちえみライブツアー"59だョ！全員Wa・ショイ！"」と題してコンサートを開く。ミニアルバムは「月に祈りを」の他に「郷愁」「上野不忍物語」など6作品が収録。いずれも堀自身が作詞、作曲は白山貴史氏