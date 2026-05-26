日本代表MF三笘薫が所属するブライトンの生え抜きである31歳MFソリー・マーチは今夏退団する見込みようだ。ブライトンでこれまで公式戦300試合に出場し、26ゴール31アシストを記録しているマーチ。22-23シーズンには公式戦39試合で8ゴール10アシストを記録するなど、ブライトンの右ウイングとして常にチームを引っ張ってきた一人だ。しかし、近年は膝の怪我に悩まされ、昨年には手術も。今年の3月に復帰を果たしたが、今シーズンは