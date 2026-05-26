ACミランは今夏新監督を探す必要があり、誰を招聘するのか注目を集めている。セリエA最終節でカリアリに敗れ、CL出場権を逃したミラン。現地時間25日には指揮官のマッシミリアーノ・アッレグリに加え、数人の上層部を解任したことを発表した。そんななか、英『Sky Sports』によると、ミランは今シーズン限りでボーンマスの指揮官を退任するアンドニ・イラオラを新監督候補に挙げた模様。すでに同監督の代理人に接触も図ったようだ