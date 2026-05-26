けさ、山形県大石田町の山に山菜取りに入り行方が分からなくなていた80代女性は、きょう午後、発見されたということです。 女性は手を振って助けを求めていたところ、上空から発見されました。 ■何があったのか 行方がわからなくなっていたのは、山形県河北町に住む80代の女性です。 警察によりますと、きょう午前11時45分ごろ、「山菜採りのために入山していたものが、約束の時間になっても下山してこない」と先に下山した同