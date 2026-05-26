名古屋市南区のコンビニで、缶酎ハイを万引きした2人組の男に店員が殴られた強盗致傷事件で、逃げていた1人が逮捕されました。警察によりますと、上田皇臣容疑者(42)は今月13日、名古屋市のローソン南区港東通一丁目店で別の男と共に缶酎ハイ4本を万引きし、呼び止めた男性店員(27)の顔を殴ってケガをさせた疑いが持たれています。男性店員は口の中を切る軽傷です。店内の防犯カメラの映像などから、近くに住む上田