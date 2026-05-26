竹丸は46.1イニングを投げ、防御率2.91でチームを引っ張っている(C)産経新聞社伝統の一戦。阪神・立石正広と巨人・竹丸和幸の「ドラフト1位対決」は、立石に軍配が上がりました。5月24日、東京ドームで行われた巨人−阪神戦。阪神のルーキー・立石は1点リードの5回2死一塁、竹丸のストレートを捉え、逆方向の右翼席に2ランを叩き込みました。デビューからこれで5試合連続ヒット。巨人3連戦では14打数7安打の打率5割、5打点の大