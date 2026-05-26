志賀原発で重大事故が起きた際の住民の避難について、石川県は2026年度中に避難計画を改定します。能登半島地震を教訓に、これまで提示してきた避難ルートが寸断された場合の代わりとなるルートを地域の集落ごとに定める方針です。志賀原発から30キロ圏内の住民の避難について、現行の計画では集落ごとに避難先が定められていますが、市、町からの基本ルートのみが示され、具体的なルートは記載されていません。一方、能登半島地震