◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―楽天（２６日・バンテリンドーム）楽天は２６日、中日戦のスタメンを発表した。直近２試合で１４得点と復調傾向にある打線は１番に平良竜哉内野手を起用。２番には佐藤直樹外野手が入った。先発マウンドは荘司康誠投手。今季開幕投手を務め、ここまで４勝をマークしている右腕に期待がかかる。以下、楽天のスタメン。【楽天】１番・三塁平良２番・右翼佐藤３番・中堅辰己４