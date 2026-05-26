ワールドカップ北中米３か国大会に向けて、トレーニングをしているサッカー日本代表。２日目の２６日もミニゲームなどの軽めのメニューでコンディション調整に取り組んだ。本番に向けて選手の気持ちが高まる中、瀬古歩夢（ル・アーブルＡＣ）が「強心臓」ぶりを披露した。（デジタル編集部古和康行）チームは千葉市内の練習場で午前１０時から練習を開始。平日にもかかわらず、多くのサポーターに見守られながら、ミニゲーム