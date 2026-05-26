ウェスティンホテル東京のロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」では、7月18日から8月30日までの期間限定で、受賞歴を誇る旅行プログラム『Marriott Bonvoy』（マリオット ボンヴォイ）と世界で活躍するガールズグループ・TWICEとのコラボレーション「キャンディー・ドリーム（Candy Dream）」のテーマのもと、「TWICE アフタヌーンティー」を土・日・祝休日限定で提供する。TWICEのコンセプトである「二度感動を与える」という世界観