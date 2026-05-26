◆プロバスケットボール男子りそなＢリーグチャンピオンシップ決勝長崎―琉球（２６日、神奈川・横浜アリーナ）日本一をかけた運命の最終第３戦は午後７時５分に開始する。大一番を前に両チームの指揮官が取材に応じた。初戦を２点差で制した琉球の桶谷大ヘッドコーチ（ＨＣ）は「最後の試合なので自分たちのバスケットを表現したい。雰囲気はいいし、自信を持ってプレーできる。無になってやるしかない」と２季ぶり３度目