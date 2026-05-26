熊本市動植物園で生まれたレッサーパンダの人気者「杏香」が、ことし3月に名古屋に引っ越して寂しくなりましたが、杏香のお母さん、「シンファ」が妊娠していることがわかりました。順調にいけば、今月末から7月上旬に出産する予定です。 絶滅危惧種に指定されているレッサーパンダ。熊本市動植物園は、繁殖を目指して、去年の冬から、「シンファ」とオスの「かぼす」を同居させていました。そして今月上旬、エコ