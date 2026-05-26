国民的人気ゲームシリーズ「ドラゴンクエスト」の公式Xが26日に更新され、あす5月27日の「ドラゴンクエストの日」にシリーズに関する「お知らせ」があることを告知した。ドラゴンクエストシリーズでは、第1作目が発売された5月27日を「ドラゴンクエストの日」と定めており、例年、この日に新情報などを公開するのが慣例となっている。「ドラゴンクエスト宣伝担当」という作品の公式Xを通じ、27日に「ドラゴンクエスト40周年