元おニャン子クラブでタレントの新田恵利（５８）が２６日、都内で行われた朝日生命「みんなのあんしん１００年プロジェクト」プレス発表会に俳優の石田純一（７２）、メイプル超合金の安藤なつ（４５）と出席した。新田は実母を自宅で６年半介護した経験を振り返り「突然のことだったので大変だった。今は当時に比べて、社会全体が介護への関心が高まっているので、安心して年が重ねられている」と述懐した。石田はこの日、