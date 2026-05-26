女性市長としては初とみられる産休取得へ。その概要が明らかになりました。 （京都・八幡市川田翔子市長）「前例がない中で、市職員と一緒にどういう形がいいのかを考えた」 先週、産休の取得を表明していた京都府八幡市の川田翔子市長（35）。 川田市長は2023年の市長選に33歳で初当選した、全国最年少の女性市長です。3年前の初登庁の際には、こんな意気込みを話していました。 （京都・八幡市川田翔子市長※2023年11