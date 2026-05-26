２６日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比２３銭円安・ドル高の１ドル＝１５９円１９〜２１銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、２７銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８５円２６〜３０銭で大方の取引を終えた。