◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―オリックス（２６日・横浜）アイドルグループ「≠ＭＥ」（ノットイコールミー）が、試合前にミニライブとセレモニアルピッチを行った。今回のオリックス３連戦はイベント試合「推せ推せ！ＹＯＫＯＨＡＭＡ☆ＩＤＯＬＳＥＲＩＥＳ」として開催され、３日間にわたってスタジアム内外で計９組のアイドルグループがライブなどを行う。トップバッターで登場した「≠ＭＥ」のメンバ