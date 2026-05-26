環境省は２６日、横浜港本牧ふ頭（横浜市）のコンテナヤードで「要緊急対処特定外来生物」で強い毒を持つヒアリが計約１００匹見つかったと発表した。国内でのヒアリの確認は２０１７年以降１７２例目で、今年初めて。発表によると、同省が全国の港湾を対象に毎年実施している調査で２３日に発見し、専門家がヒアリであることを確認した。