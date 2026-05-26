「スケジュールが埋まっていないと安心できない」という人は多いだろう。スキマ時間の活用や、速読術を意識したり、とかく現代人は生産性の向上や時短テクニックに走りがちだ。しかし筆者は、人生を豊かにするコツは別にあると説く。※本稿は、「京都大学の名物教授」で知られる火山学者の鎌田浩毅『想定外を楽しむ』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。「超・想定外」の時代を生きるための「計画された偶然」活用法とは？