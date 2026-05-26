去年2月に東京で開催されたメジャーリーグの観戦チケットを高額で転売したとして、チケット不正転売禁止法違反の疑いで警視庁に書類送検された、さいたま市の会社役員の男性（55）について、東京地検はきょう付で不起訴処分としました。東京地検は「諸般の事情を考慮して、不起訴とした」としています。