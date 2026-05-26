高齢の親が介護施設に入居すると、毎月の費用に驚く方は少なくありません。特に「月20万円かかっている」と聞くと、高いと感じる人も多いでしょう。しかし実際には、「それでも比較的安い方」と言われるケースもあります。 介護施設の費用は、施設の種類や地域、必要な介護の度合いによって大きく異なります。また、入居時にまとまった費用が必要になる施設もあり、事前に相場を知っておくことが大切です。 こ