1300種の世界のウイスキーが楽しめる“ウイスキーの図書館”表参道駅から1分ほど歩いた小路に建つ「南青山サンタキアラ教会」の2階にある「TOKYO Whisky Library」。その名の通り、図書館のように世界のウイスキーが集結していて、日本トップクラスの品揃えを誇るバーラウンジです。店内の壁一面にウイスキーボトルが並び、シックな内装も相まって異国へ来た気分。 どこで写真を撮っても映えるフォトジェニックな空間です。多種多