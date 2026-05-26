AND2BLEのジャン・ハオが、新たなチームでデビューを果たす心境を語った。5月26日午後、AND2BLEはソウルのBLUE SQUARE・ウリWONバンキングホールにて、1stミニアルバム『Sequence 01: Curiosity』発売記念ショーケースを開催し、デビューの喜びを伝えた。【写真】全員美男子…AND2BLE、洗練ビジュアルAND2BLEはYHエンターテインメントが約4年ぶりに送り出すボーイズグループで、元ZEROBASEONEのジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュ