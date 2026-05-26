【モデルプレス＝2026/05/26】K-POPガールズグループ・KARA（カラ）のメンバーで女優の知英（ジヨン）が5月25日、自身のInstagramを更新。夏を感じるキャミソールワンピーススタイルを公開し、話題となっている。【写真】32歳KARAメンバー「スタイル抜群」美ボディ際立つミニ丈ワンピ姿◆知英、キャミワンピで美腕＆美脚スラリ知英は「ショートジヨンお先」とつづり、23日に都内で開催された単独ファンミーティング「隠れ絵探し」