セブン‐イレブン・ジャパンは、セブンプレミアム『ひとくちスイーツ』シリーズ全4商品を、全国のセブン‐イレブン店舗で5月26日から順次発売した。価格は各138円（税込149.04円）。近年広がる「食事を間食で済ませる」ライフスタイルに対応した商品で、手軽さと満足感を両立した一口サイズのスイーツとして展開する。仕事や家事の合間でも食べやすい仕様とし、「しっとり」「サクッと」といった食感にもこだわった。〈『ひとくち