学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「クオカ」はなんの略？「クオカ」はなんの略か知っていますか？小さな万能お買い物券！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「クオカード」を略した言葉でした！クオカとは、 現金の代わりに使える磁気カード式のプリ