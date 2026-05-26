タナベ刺繍の田部智章代表取締役を刺繍で再現した作品 香川県東かがわ市で刺繡加工などを行う「タナベ刺繍」が、上村一郎市長の肖像を刺繍で再現したアート作品を制作しました。6月3日に市長にお披露目します。 タナベ刺繍は1969年、東かがわ市の地場産業である手袋の刺繍を行う会社として創業しました。地元の人に刺繍の可能性を知ってほしいと、最近は刺繍職人が人物の肖像や写真を「光と糸」とで表現する、