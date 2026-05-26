岡山市提供 岡山市は26日、アリーナ整備に外部の専門人材を活用しようと、静岡県のコンサルタント会社「CONNECT HUB」の社長、藤澤翔さんを「アリーナ整備支援戦略マネージャー」に委嘱しました。 市によりますと、藤澤さんは静岡市役所の元職員でスタジアムやアリーナの整備に詳しいということです。市は「他都市の事例を紹介してもらうとともに、行政と民間の両方の視点からアドバイスをも