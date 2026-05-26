博多駅前にある公園が、ことし8月に新たに生まれ変わります。大阪・関西万博の大屋根リングや、太宰府天満宮の仮殿を設計した世界的建築家が監修しました。 ■小川ひとみアナウンサー「JR博多駅近くにある明治公園です。建物はほぼ完成していて、新しい公園の姿が少しずつ見えてきています。」JR博多駅から徒歩およそ3分の場所にある明治公園。民間の力を生かして公園を再整備する「パークPFI」を活用したリニュ&