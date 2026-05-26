4月、静岡･大井川鉄道が、突如、井川線の料金を値上げする方針を示し混乱が生じました。さらに、社長がブログで、地元のことを「田舎の山の中で生活している人たち」などと記述したことでさらに状況は悪化。今回の騒動について、航空旅行アナリストの鳥海高太朗氏が、鳥塚社長を直撃。その真相に迫りました。鳥海氏が訪れたのは井川線の起点となる川根本町にある「千頭駅」。（航空･旅行アナリスト鳥海 高太朗 氏）「おはようござ