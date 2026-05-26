◇プロ野球セ・パ交流戦巨人ーソフトバンク（5月26日、東京ドーム）交流戦初日。2025年の交流戦は18試合で6勝11敗1分と12球団中11位だった巨人。橋上秀樹監督代行は「交流戦はポイントになる」とするも、「あまり慎重になりすぎないように、ある程度思い切っていって欲しい」と語りました。巨人の先発、則本昂大投手はここまで素晴らしいピッチングを続けていますが、打線がうまく援護できず、まだ移籍後の初勝利を挙げることが