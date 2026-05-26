タレントの鈴木紗理奈（48）が26日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演。18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、この日辞任した巨人の阿部慎之助監督（47）について言及した。読売巨人軍が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ケンカを止めようとした阿部氏は長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女