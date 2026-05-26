まさかの場所で相次ぐ、盗みの被害。防犯カメラには、1人の女による「御朱印帳」泥棒の瞬間が映っていました。戊辰戦争で命を絶った“白虎隊ゆかりの地”として知られる福島県の飯盛山。窃盗被害があったのは、この山の上に古くからある売店「飯盛分店」内の資料室です。この資料室は、白虎隊や会津に関する資料が展示されていて、特に白虎隊の御朱印が人気だといいます。資料室に設置された防犯カメラの映像に映っていたのは、5月