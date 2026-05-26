フリーアナウンサーの唐橋ユミさんがインスタグラムを更新。現在TBS「サンデーモーニング」にレギュラー出演しており、メガネ姿でお馴染みの唐橋さんが、スタイル抜群の最新ショットを披露しています。【写真】スリットから美脚がちらりフリーアナの唐橋ユミさん唐橋さんは、「襟、スキです。」とコメントし、複数枚の写真をアップ。写真では、襟付きの白シャツとすね部分にスリットのある黒のタイトスカートの組み合わせを着こ