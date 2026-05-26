江蘇省南京市の南京中山植物園で今年も約4000株のアジサイが花を咲かせ、見頃を迎えた。公園では「エンドレスサマーの夢」をテーマとしたアジサイフェスティバルを開き、ファンタジックな雰囲気を漂わせている。現代快報網が伝えた。今年も人気のアジサイの品種・エンドレスサマーが主役だ。江蘇省中国科学院植物研究所（南京中山植物園）科学知識普及部の職員によると、エンドレスサマーは色が濃く、花序が大きいというのが最大の