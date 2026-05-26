中国税関総署がこのほど発表したデータによると、年初以来、中国製産業用ロボットの輸出は好調で、4月の単月輸出台数は前年同月比約90％増の2万5000台を突破し、うち自律移動能力を備え作業を自動実行できるモバイルロボットは強い競争力を示したとのことです。モバイルロボットは、産業用ロボットの重要なカテゴリーの一つです。データによると、中国のモバイルロボットの輸出受注の割合は、2022年の25．87％から2024年には37．12