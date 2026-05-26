“カフェラテ”をイメージした限定車に注目集まる！ステランティス ジャパンは2026年4月23日、フィアットのコンパクトSUV「600 Hybrid（セイチェント ハイブリッド）」に、限定車「600 Hybrid La Prima Caffelatte（ラ プリマ カフェラテ）」を設定し、200台限定で発売しました。イタリアらしい遊び心を感じさせる専用デザインと、上質なインテリアを採用した特別な1台として注目を集めています。【画像】超カッコイイ！ これ