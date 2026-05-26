瀧本美織が主演を務めるプレミアムドラマ『ツイステッド・シスターズ』が、2027年1月よりNHK BSプレミアム4K・NHK BSで放送されることが決定した。 参考：『今夜、秘密のキッチンで』瀧本美織が美人料理研究家役に筒井真理子＆中村俊介も出演 本作は、山下和美の人気コミックを実写ドラマ化するもの。20年も音信不通だった4姉妹が父の臨終で再会し、「残した洋館に5人で住んでほしい」という遺言から、4人が知らない