東京ディズニーリゾートは、6月25日（木）から、リラックスタイムにぴったりなミニーマウスのグッズを発売する。【写真】ミニーマウスとフィガロをデザイン！ポーチや美容グッズもかわいい■おうちでのナイトケアが特別な時間に今回登場するのは、ミニーマウスとフィガロが、夜空の下でうっとりとする様子がやわらかな色合いで描かれた、リラックスタイムにぴったりなグッズ。ラインナップには、雲にもたれてうとうとする