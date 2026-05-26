2月の衆院選「1票の格差」訴訟判決人口比例に基づかない区割りで最大2.10倍の「1票の格差」を是正せず実施した2月の衆院選は憲法違反だとして、二つの弁護士グループがそれぞれ選挙無効を求めた訴訟の判決で広島高裁は26日、いずれも合憲と判断し、請求を棄却した。全国14の高裁・高裁支部に起こされた同種訴訟で6、7件目の判決で、全て合憲となった。今回の衆院選は前回2024年選挙（最大格差2.06倍）と同じく、人口比を反映