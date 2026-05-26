北海道江別市で2024年、千歳市の大学生長谷知哉さん＝当時（20）＝を集団暴行し死亡させたとして、強盗致死や窃盗などの罪に問われた3人の裁判員裁判が26日、札幌地裁（高杉昌希裁判長）で開かれ、共犯として7月に初公判が予定されている川口侑斗被告（19）の証人尋問が行われた。川口被告は「自分の裁判で正直に話す」と述べ、証言を拒否した。3人は当時大学生だった釧路市の川村葉音被告（21）、いずれも札幌市白石区の滝沢