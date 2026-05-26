政府は26日、5月の月例経済報告を公表し、国内景気を総括する基調判断を「緩やかに回復しているが、中東情勢の影響を注視する必要がある」と前月から据え置いた。2026年1〜3月期の実質国内総生産（GDP）が前期比年率換算で2.1％増と堅調だったことなどを踏まえた。個別項目では、消費者物価に先行して値上げが目立つ国内企業物価について、表現を「緩やかに上昇している」から「このところ上昇している」に変更した。個人消