ロッテの毛利海大投手が27日の広島戦（マツダ）に先発することが発表された。広島は森翔平投手が先発する。ドラフト2位で入団し、球団史上76年ぶりとなる開幕投手＆勝利を果たした毛利は、ここまで7試合に登板して2勝2敗、防御率3・89。前回20日の西武戦では自身に勝ちは付かなかったものの、6回4安打1失点と好投した。マツダスタジアムは初登板だが、子供のころに家族で前田健太投手（現楽天）を見に来たことがあるという。