娘への暴行容疑で逮捕・釈放された阿部監督。一夜明けて辞任が発表されましたが、当時の状況が明らかになってきました。フジテレビ・上法玄解説委員と見ていきます。読売ジャイアンツの現役監督の逮捕に発展した今回の事件ですが、改めて状況を整理して見ていきます。25日夜、阿部監督は姉妹同士のけんかを止めようとした際に暴行したとみられています。その後、18歳の娘が「父から暴行を受けた」と児童相談所に連絡しています。そ